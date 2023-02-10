Bu acıya yürek dayanamaz

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman’da İsias Otel’in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümü ülkeye getirildi.

Adıyaman’dan ülkeye sabah saat 03.30 sıralarında getirilen 7’si öğrenci, 2’si öğretmen ve biri veli olmak üzere 10 vatandaşın naaşını, Ercan Havalimanında aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 10 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşandı.

Naaşların getirildiği uçakta, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir kısmı ile aileler ve deprem bölgesinden kişiler de ülkeye geldi.

Depremde yaşamını yitiren ve ülkeye getirilen öğrenci, öğretmen ve velinin isimleri şöyle:

“İbrahim Yakula (müdür muavini), Pamir Konuklu (öğretmen), Fahri Arkar, Doruk Akın, Alp Akın, Özgür İçme, Lavin Kalaycı, Elvin Çavdır, Kağan Selim İş (öğrenci), Duygu Balsoy Kalaycı (Veli).”

Şampiyoanaya katılmak üzere Adıyaman’a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek takımlarından oluşan kafile, 6 Şubat Pazar sabaha karşı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları İsias Otel’in çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

Enkaz altındakilere ulaşmak için İsias Otel enkazında halen aralıksız bir çalışma yürütülüyor.