Adıyaman'dan acı haber: Mükiye Dağlı ve Abide Dağlı'yı kaybettik - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Adıyaman’dan acı haber: Mükiye Dağlı ve Abide Dağlı’yı kaybettik

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Adıyaman'dan acı haber: Mükiye Dağlı ve Abide Dağlı'yı kaybettik

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 12 cansız bedene ulaşıldı.

Ailesi, Mülkiye Dağlı ile kızı Abide Dağlı’nın cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.


Şimdiye kadar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı ve Abide Dağlı’nın’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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