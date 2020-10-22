Adalet Birliği’nin yeni versiyonunda sürpriz bir isim var

Zack Snyder, kızının ölümü sebebiyle yarıda bıraktığı Justice League: Adalet Birliği’nin (Justice League) yeni bir versiyonunu çekiyor. Mini dizi olarak yayımlanacak bu uyarlamada, Suicide Squad: Gerçek Kötüler’de (Suicide Squad) Joker olarak kısa bir süre gözüken Jared Leto da yer alıyor.

Snyder’in gidişinden sonra DC Films, filmi devam ettirmesi için Yenilmezler’in (The Avengers) de yönetmeni olan Joss Whedon ile anlaşmıştı.