Adalet Birliği’nin yeni versiyonunda sürpriz bir isim var
Zack Snyder, kızının ölümü sebebiyle yarıda bıraktığı Justice League: Adalet Birliği’nin (Justice League) yeni bir versiyonunu çekiyor. Mini dizi olarak yayımlanacak bu uyarlamada, Suicide Squad: Gerçek Kötüler’de (Suicide Squad) Joker olarak kısa bir süre gözüken Jared Leto da yer alıyor.
Snyder’in gidişinden sonra DC Films, filmi devam ettirmesi için Yenilmezler’in (The Avengers) de yönetmeni olan Joss Whedon ile anlaşmıştı.
Yönetmen Whedon, birçok sahneyi yeniden kameraya alıp filmi adeta yeniden çekmişti. İki yönetmen arasındaki anlayış farkı da beyaz perdeye yansımış, sonuçta Justice League: Adalet Birliği birçok izleyicide hayal kırıklığı olmuştu.
Screenrant‘ın haberine göre hayranlar, Whedon’un, Snyder’ı yansıtan filmin karanlık yönünü kırmak için eklediği sahneleri beğenmemişti ve bir süredir yönetmene başladığı işi bitirmesi çağrısında bulunuyordu.
Mayıs ayında bu dilekleri kabul edildi ve Snyder, Justice League: Adalet Birliği’nin kendi versiyonunun dört bölümlük mini dizi halinde 2021’de yayımlanacağını duyurdu.
Bu dizide Henry Cavill’in (Süpermen) olup olmadığı belli değil ancak Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Amber Heard (Mera) ve Ray Fisher’ın (Cyrborg) rol alacağı önceden kesinleşmişti. Screenrant, 70 milyon dolar (yaklaşık 550 milyon TL) bütçeli yapımda Jared Leto’nun da Joker rolüyle çekimlerde yer aldığını bildirdi.
Leto, 2016’daki Suicide Squad: Gerçek Kötüler’de kısa bir rol almış, ancak Justice League: Adalet Birliği’nin 2017’deki filminde gözükmemişti. Böylece bu bilgiler, yönetmenin bu mini dizide söz konusu iki filmi birbirine bağlayacağını da gösteriyor.
Ayrıca, film bugün resmi adını da aldı: Zack Snyder’s Justice League (Zack Snyder’in Adalet Ligi).
Kaynak: Independent Türkçe, Screenrant