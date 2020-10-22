2 bin 500 yıllık 80’den fazla yeni tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Sakkara arkeolojik sit alanında bu ayın başındkilere ek olarak 80’den fazla tabut bulunduğu başka bir bölme keşfedildiğini açıkladı.

Sakkara, Mısır’ın en eski başkenti Memphis’te yaşayanların defnedildiği bir mezarlık ve Kahire’nin yaklaşık 32 kilometre güneyinde bulunuyor.

CNN‘in haberine göre, Bakan Halid el-Anani, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “eski çağlardan bu yana mühürlü” onlarca tabut bulduklarını belirtti.

Yapılan basın açıklamasında, söz konusu lahit koleksiyonunun 2 bin 500 yıldan daha eski olduğu, mezarlarda renkli ve yaldızlı heykeller de bulunduğu ifade edildi.

Pazartesi günü, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, yanında Bakan el-Anani’yle bölgeyi ziyaret etmiş, bakanlığın yayımladığı fotoğraflarda, ikilinin tabutları incelemek için bir kuyuya indiği görülmüştü.

Başbakan ve Bakan’ın indiği kuyunun derinliği yaklaşık 12 metre (AP)

Yetkililer tabutların sayısının 80’den fazla olduğunu ve bunların Mısır’ı MÖ. 664’ten MÖ. 525’e kadar yöneten 26. hanedanın üst düzey yöneticileriyle rahiplerine ait olduklarını düşündüklerini belirtti.

Yeni bulunan lahitlere ne olacağı henüz belli değil. Ancak, önceden bulunanlardan bazıları, yaklaşık 483 bin metrekare büyüklüğüyle, tek bir medeniyete adanmış dünyanın en büyük müzesi olacak Büyük Mısır Müzesi (Grand Egyptian Museum) açılınca orada sergilenecek.

Kaynak: Independent Türkçe, CNN, Fox News