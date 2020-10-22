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Avrupa’da yine kış saati tartışması

22 Ekim 2020
kış saati uygulaması





Avrupa’da kış saatine bu pazar günü geçilecek ve saatler 24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece bir saat geri alınacak. Avrupa’da kış saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar ise son bulmuş değil.







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22 Ekim 2020

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