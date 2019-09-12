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Acapulco’da hasar büyük

Patlama Acapulco Otel'de büyük zarara yol açtı

12 Eylül 2019

Çatalköy bölgesindeki Acapulco Resort & Convention & SPA Hotel yanında bulunan askeri cephanelikte bu sabah saat 01.00 sıralarında patlamalar meydana geldi.

Cephanelikte meydana gelen patlamalara, Çatalköy kavşağındaki askeri bölge içerisinde korulukta çıkan yangının sebep olduğu bildirildi.

Müşteriler sahilde sabahladı

Patlamadan dolayı Acapulco Resort & Convention & SPA Hotel’de konaklayan müşteriler tedbir amacıyla geceyi sahilde geçirdi.

Alevler mühimmat deposuna sıçradı ve art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Patlamalarla birlikte bölgeye şarapnel parçaları yağdı. Şarapnel parçalarından ve şiddetli patlamalardan etkilenen Acopulco Otel’in camları kırıldı, otel zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla otelde meydana gelen hasar gözle görünür olmaya başladı. Fotoğraflar: Pınar BARUT

Korkunç patlama

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