Kıbrıs

Sahte İngiltere pasaportunu yutturamadı

12 Eylül 2019

Sahte İngiltere pasaportu ile KKTC’ye girmeye çalışan Mehmet Şahin kodesi boyladı

Sahtelediği İngiltere pasaportu ile  giriş yapmaya çalışan  zanlı Mehmet Şahin, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis  Aygün Karagil, zanlının “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ülkeye 10 Eylül 2019 tarihinde zanlının tasarrufundaki sahtelenmiş İngiltere pasaportu ile muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürüdükten sonra KKTC’ne giriş işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiği söyledi. Polis, pasaportun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın sahtelenmiş olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Tarım Bakanı Oğuz: Patlama spnrası güvenli bölge oluşturuldu

12 Eylül 2019

Üstel: Halk olayı büyük bir olgunlukla karşıladı

12 Eylül 2019

Tatar patlama ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek

12 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği patlama sonrası bölge halkını uyardı

12 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı