Kıbrıs

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği patlama sonrası bölge halkını uyardı

12 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanı, Dr. Özlem GÜRKUT dün akşam geç saatlerde meydana gelen patlamalar sonucu etrafa saçılan patlayıcı veya mühimmat parçalarının sonradan patlama ihtimaline karşı fark edilemeleri haline temas edilmemesi ve yetkililere bildirilmesi gerektiği konusunda halkı uyardı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada Grükut şöyle dedi:

Çok üzücü bir gün yaşamaktayız.
Gecenin geç saatlerinden beri Çatalköy’de bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi Cephaneliği’nde yaşanan patlama maalesef devam etmektedir. Bölge sakinleri ve civardaki turistik tesislerde bulunan misafirler dehşet dolu anlar yaşamaktadır.
Olayın doğaya, ekonomiye, turizme olumsuz etkilerinin yanı sıra toplum psikolojisine ve sağlığına etkilerine dikkat çekmek istiyoruz.
Olay yerinden yaralı haberleri gelmeye başlamıştır. Yüreğimize su serpen ise herhangi bir can kaybı haberi almamış olmamız ve yaralıların ise hayati tehlikesinin olmayışıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı’mızın özellikle Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki tedbirleri artırması ve 112 ambulanslarını yeterli halde bulundurması gereklidir.
Patlamalar sonucu etrafa saçılan patlayıcı veya mühimmat parçalarının sonradan patlama ihtimaline karşı fark edilemeleri haline temas edilmemesi ve yetkililere bildirilmesi önemlidir.
Patlamalar sonucu havaya salınan olası gaz, kimyasal zararlı maddelerin olabileceği unutulmamalı, civar bölgelerde bulunan kişilerin mümkünse dışarıya çıkmaması gereklidir. Özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin mümkünse bölgeden uzaklaşmaları, koruyucu maske kullanmaları, varsa kullanmakta oldukları ilaçları aksatmamaları önemlidir.
Yaşanan patlamaların daha uzun etkilerinin de belirlenebilmesi amacı ile mümkün olan en erken ve hızlı şekilde olay yerinde daha ileri inceleme ve analizler yapılmalı ve gerekli önlemler alınıp uyarılar yapılmalıdır.
Şu anda olaya ve olay yerinde bulunanlara müdahale etmekte olan her türlü görevlinin kendi sağlıkları açısından yeterli ve uygun güvenlik önlemlerini almadan çalıştırılmamaları gereklidir.

Çocuklarımızın olayın fiziki ve psikolojik etkilerinden korunması çok önemlidir. Bu amaçla çocukları olaydan, görüntülerinden ve olayla ilgili tartışmalardan uzak tutmaya çalışmalıyız.
Biran önce patlamaların durması, yangınların sönmesini dilerken, ülkemizin birçok noktasında askeri bölgelerin bulunduğu da göz önüne alınırsa, benzer olayların yaşanmaması için, doğru sonuçları çıkarıp doğru adımları atmamız için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)
Dr. Özlem GÜRKUT
(Başkan)

Etiketler

İlgili Makaleler

Tarım Bakanı Oğuz: Patlama sonrası güvenli bölge oluşturuldu

12 Eylül 2019

Üstel: Halk olayı büyük bir olgunlukla karşıladı

12 Eylül 2019

Tatar patlama ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek

12 Eylül 2019

Sahte İngiltere pasaportunu yutturamadı

12 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı