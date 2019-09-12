Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği patlama sonrası bölge halkını uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanı, Dr. Özlem GÜRKUT dün akşam geç saatlerde meydana gelen patlamalar sonucu etrafa saçılan patlayıcı veya mühimmat parçalarının sonradan patlama ihtimaline karşı fark edilemeleri haline temas edilmemesi ve yetkililere bildirilmesi gerektiği konusunda halkı uyardı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada Grükut şöyle dedi:

Çok üzücü bir gün yaşamaktayız.

Gecenin geç saatlerinden beri Çatalköy’de bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Merkezi Cephaneliği’nde yaşanan patlama maalesef devam etmektedir. Bölge sakinleri ve civardaki turistik tesislerde bulunan misafirler dehşet dolu anlar yaşamaktadır.

Olayın doğaya, ekonomiye, turizme olumsuz etkilerinin yanı sıra toplum psikolojisine ve sağlığına etkilerine dikkat çekmek istiyoruz.

Olay yerinden yaralı haberleri gelmeye başlamıştır. Yüreğimize su serpen ise herhangi bir can kaybı haberi almamış olmamız ve yaralıların ise hayati tehlikesinin olmayışıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı’mızın özellikle Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki tedbirleri artırması ve 112 ambulanslarını yeterli halde bulundurması gereklidir.

Patlamalar sonucu etrafa saçılan patlayıcı veya mühimmat parçalarının sonradan patlama ihtimaline karşı fark edilemeleri haline temas edilmemesi ve yetkililere bildirilmesi önemlidir.

Patlamalar sonucu havaya salınan olası gaz, kimyasal zararlı maddelerin olabileceği unutulmamalı, civar bölgelerde bulunan kişilerin mümkünse dışarıya çıkmaması gereklidir. Özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin mümkünse bölgeden uzaklaşmaları, koruyucu maske kullanmaları, varsa kullanmakta oldukları ilaçları aksatmamaları önemlidir.

Yaşanan patlamaların daha uzun etkilerinin de belirlenebilmesi amacı ile mümkün olan en erken ve hızlı şekilde olay yerinde daha ileri inceleme ve analizler yapılmalı ve gerekli önlemler alınıp uyarılar yapılmalıdır.

Şu anda olaya ve olay yerinde bulunanlara müdahale etmekte olan her türlü görevlinin kendi sağlıkları açısından yeterli ve uygun güvenlik önlemlerini almadan çalıştırılmamaları gereklidir.



Çocuklarımızın olayın fiziki ve psikolojik etkilerinden korunması çok önemlidir. Bu amaçla çocukları olaydan, görüntülerinden ve olayla ilgili tartışmalardan uzak tutmaya çalışmalıyız.

Biran önce patlamaların durması, yangınların sönmesini dilerken, ülkemizin birçok noktasında askeri bölgelerin bulunduğu da göz önüne alınırsa, benzer olayların yaşanmaması için, doğru sonuçları çıkarıp doğru adımları atmamız için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.