Aç kalarak kilo vermek mümkün mü?

Yaygın düşüncenin aksine aç kalmak kilo vermek için pek de doğru bir yol değil.

Çünkü yemek yeme rutinimizi değiştirmek ve vücudumuza ihtiyacından daha az yiyecek almak düşünülenin aksine kilo vermemize yardımcı olmaz hatta bu süreci yavaşlatır. vücuda alınan besin miktarının azlığı vücudun alınan besini ihtiyaçlarını karşılayabilmek için depolamasına sebep olmaktadır. Vücudumuz ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilmek için vücuda az besin geldiğini fark ederek bu besinleri yakmak yerine depolamaktadır. Bu da kilo vermeyi zorlaştıran bir faktördür.

Çözümü basit ve kolay…

Sık ve az yemek, aç kalmamak, size uyan en doğru besinleri seçmek önemli. Kısacası diyet yapmak aç kalmak ve az yemek değil, yeme yanlışlarınızı düzeltmek, size uygun bir beslenme planı yapmayı öğrenmekten geçiyor.