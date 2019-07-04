Abdullah Paşa Vakfı diye bir vakıf yokmuş!

Milli Cephe Hükümeti Başbakanı Ersin Tatar, son günlerde, iç politikadaki başarısızlıkları örtmek, dikkatleri başka yere çekmek, halkı oyalamak ve hedef saptırmak için yardımcısı ile birlikte helak olmuş durumdadır.

Oyun konusu, Kapalı zannedilen ama esasen -talan edilmiş/soyulmuş- Maraş olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı, arşivlerin envanter sayımı ile dolu olduğunu ama yapılacak sayımın da zararı olmayıp arşivi zenginleştireceği(!)açıklamasında bulunarak, oyunu/oyalamayı bozmuş ve durumu açıklığa kavuşturmuştur.

Başbakan Tatar, Maraş’ın 3 vakfa ait olduğunu söyleyip durmaktadır. Herhalde bahsettikleri; Abdullah Paşa, Lala Mustafa Paşa ve Bilal Ağa Vakıflarıdır. Son ikisini bilmem ama Abdullah Paşa diye bir vakfın Kıbrıs’ta bulunmadığı, resmi devlet belgeleri ile sabit durumdadır. Maraş “olmayan bir vakfa aittir” derseniz, sizi kimse ciddiye almayacaktır. Seçilmiş bir Başbakan olarak ne dediğiniz önemlidir. Zaten Abdullah Paşa Vakfı eğer mevcut ise oradaki mallar sizin yani devletin değil mirasçılarına ait olacaktır.

Bari “Maraş Vakıflar İdaresine(Evkaf’a)aittir” deyiniz ki, en başından “gerçek dışı beyanatçı” durumuna düşmeyesiniz.

Peki, Abdullah Paşa Vakfı diye bir vakıf yok, diye kim söylüyor?

Evkaf Müdürleri söylüyor.

Mesela; Müdür Ahmet Sami, 23 Ocak 1976 tarihinde: “… Es-Seyyit Abdullah Paşa Vakfı ise aşar üzerine tesis edilmiş Vakıf olup 1935 senesinde nakte tahvil edilerek (demek ki edilebiliyormuş!), o zaman mütevellisi bulunan, İstanbul’dan Mehmet Rahmi Beye defaten 18.467.16,08 (onsekiz bin dörtyüz altmış yedi lira onaltı şilin sekiz kuruş) tazminat ödenmek suretiyle Kıbrıs’taki vakıf KAPANMIŞ ve bu suretle Kıbrıs’ta böyle bir vakıf KALMAMIŞTIR.”

Mesela; Müdür Nail Asaf, 3 Haziran 1975 tarihinde: “… Es-Seyyit Abdullah Paşa Vakfı aşar üzerine tesis edilmiş Vakıf olup 1933 senesinde nakte tahvil edilerek o zaman mütevellisi bulunan İstanbul’da Mehmed Remzi Beye defaten 18.467.16.8 K.L. (onsekiz bin dörtyüz altmış yedi lira onaltı şilin sekiz kuruş)tazminat ödenmek suretiyle Kıbrıs’taki Vakıf KAPANMIŞ olduğundan Kıbrıs’ta böyle bir vakıf KALMAMIŞTIR.”

Bu paranın büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olabilmek için Evkaf’ın o yıllardaki gelirine baktım. 1933 yılında yıllık geliri 10.541 K.L. idi.

Mesela; Kıbrıs Evkaf Arşivi; Dosya, Aidiyet No.112; Gömlek No.88 (No.86) (Sadr-ı Esbak Abdullah Paşa Vakfı) (İmzalayanın ismi belirtilmemiş.) 3 Mart 1969: “… Abdullah Paşa Vakfı ile ilgili vakfiyeleri ve dosyaları tetkik ettim. Vakıf aşar üzerine kurulmuş bir vakıf olduğu için 1935 yılında Evladı Vakıfa tevzi edilmek suretiyle hükümet yekün bir para vermiş ve vakfı ilka(varlığını yok etme) etmiştir.”

Bu belgeler, Mustafa Haşim Altan’ın, Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi adlı eserinin 2’nci cildinde mevcuttur (Sf. 1262-1281).

Bu kadar tespiti basit ama çok önemli bir konuyu bile doğru dürüst dile getiremiyorsunuz.

Bir köşede bulunsun. Gün gelir size lazım olur.

Çok acı bir gerçek daha var. Ders olarak aklımızın bir köşesine yazılmalı:

Para uğruna satılmayacak şey yok gibi!

Çok üzücü!