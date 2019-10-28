ABD’de bayram havası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Amerikan kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldüğünü açıkladı.

Trump, Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’te gece düzenlenen operasyonda tünelde sıkışan Bağdadi’nin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü kaydetti.

Beyaz Saray’da halka sesleniş konuşması yapan Trump, “Amerika dün gece dünyanın bir numaralı teröristini adaletin önüne getirdi” dedi.

Trump, operasyona dolaylı verdikleri destek için Türkiye, Rusya, Irak ve Suriye’ye teşekkür etti.

Operasyon sırasında ABD kuvvetlerinden kimsenin hayatını kaybetmediğini hatırlatan Trump, sadece bir köpeklerinin yaralandığını kaydetti.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Amerikan Başkanı, “Suriye’nin kuzeyinde bulunmak istemiyoruz ancak güneyde petrol sahasında olacağız.” dedi.

Donald Trump’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü

Trump, yaklaşık iki saat süren operasyonu şu şekilde duyurdu: “Gece saldırısı gerçekleştirildi. 8 helikopter kullandık. Kuzey Suriye’de bu misyonu en iyi şekilde yaptık. Bunun birçoğuna tanıklık ettim. Operasyonda herhangi bir personal hayatını kaybetmedi. Onun arkadaşları da hayatını kaybetti. O bölge o zamana kadar boşaltılmıştı. Tünelde üç çocuğunu peşinden getirdi. İntihar yeleğini patlattı ve üç çocuğu da hayatını kaybetti. Vücudu parçalandı. Testlere göre de kesin kimlik bilgisi de çıktı. Son anlarını tamamen korku ve panik içinde geçirdi. Operasyonu yaklaşık 2 saat içinde gerçekleştirdik.”

“Türkiye ve Rusya bizim oraya gideceğimizi biliyordu”

Trump operasyondan Türkiye’nin ve Rusya’nın haberi olduğunu söyledi. Rusya, Türkiye ve Irak’a teşekkür eden Trump, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Onların hava sahalarının üzerinden de geçtik. Alçak bir şekilde uçmak zorunda kaldık. Ruslara haber verdik. Ancak onlar tam olarak misyonun amacını bilmiyordu. ” dedi.

“Bagdadi bir köpek gibi öldü”

Bağdadi operasyonunun iki hafta önce başladığını belirten Trump, “Çok iyi insanlarla birlikte çalıştık. Bagdadi çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor. Yanında çok nakit para vardı. Tamamen teknoloji üzerinden hareket ettik. Yerini bulduğumuzda çatışma yaşandı. Çok sayıda kişi öldü. Operasyonda sadece köpeğimiz yaralandı.” dedi.

Trump, Bağdadi’nin son anlarını şu şekilde anlattı: “Ağlıyordu, bağırıyordu. Korku içindeydi. Kafa kestiler. Ürdünlü pilotu alıp kadef içinde yaktılar. Bunu yapan Bağdadi’ydi. Bir daha bu durumla karşılaşmamalıyız.”

Bağdadi’nin peşinden gidenlerin de benzer sonu yaşayacağını söyleyen Trump, Bağdadi vahşiydi, şiddet yanlısıydı ve vahşi şekilde hayatını kaybetti. O bir köpek gibi ürkek gibi hayatını kaybetti.” dedi.

15 dakika içinde DNA testi yapıldı

Trump, Bağdadi’nin ölmesinden sonra ondan alınan parçalar üzerinde DNA testi yapıldığını kaydetti: “Ona ait parçalar bulmak zordu. Tesler yapıldı. 15 dakika sonrasında ölenin Bagdadi olduğu onaylandı.İki kadın vardı. İkisinin de yeleği vardı. Patlatamamışlardı. Bu, durumu daha da zorlaştırdı. Yeleklerini patlatamadılar ancak onlar da hayatlarını kaybetti.”

“Operasyonu bir film izler gibi izledim”

Operasyonu teknoloji sayesinde çok yakından takip ettiğini söyleyen Trump, “Bir film izler gibiydi adeta. Oradaki teknoloji harikaydı.” dedi.

Yakın zamanda Hamza bin Ladin’in öldürüldüğünü hatırlatan Trump, “Ülkemizle ve dünyayla ilgili çok kötü sözler söylemişti. Terör masum insanlara zara veriyor. Bu canavarlar hakettikleri sondan kaçamayacaklar. Amerikanın başkomutanı olarak da onun halifeliğini yüzde yüz bitirdik. Biz Deaş teröristlerinin peşinden gitmeye devam edeceğiz ve bu diğer terör örgütleri için de geçerli. Bağdadi ve onun peşindekier yenilecek.” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve Suriye arasına girmek istemiyoruz”

Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Trump, “Biz artık Suriye’deki işimizi bitirdik. Türkiye ve Suriye arasında girmek istemiyoruz. Kürtlere söyledik, biraz daha öteye gidebilir misiniz dedik. Türkiye aslında o bölgede çok sayıda insan kaybetti. Biz orada bulunmak istemiyoruz. Rusya ve Çin bu durumdan hoşlanıyor. Bizim orada olmamız Rusya’nın hoşuna gidiyor, çünkü biz orada teröristleri yok ediyoruz. Bölgedeki bütün ülkeler IŞİD’ten nefret ediyor.” diye konuştu.