AB Covid-19 tedavisi için “Remdesivir” alacak

Avrupa Birli\u011fi (AB), yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) hastalar\u0131n\u0131n tedavisinde kullan\u0131lmak \u00fczere \u201cRemdesivir" adl\u0131 antiviral ilac\u0131n al\u0131m\u0131 i\u00e7in anla\u015fma yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nAB Komisyonu, Remdesivir tedariki i\u00e7in ABD'li Gilead Sciences ila\u00e7 \u015firketi ile s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nCovid-19 tedavisinde kullan\u0131lmak \u00fczere AB'den resmi onay alan ilk ilac\u0131n Remdesivir oldu\u011fu an\u0131msat\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konucu ilaca AB \u00fcyesi \u00fclkelerin ve \u0130ngiltere'nin a\u011fustos ay\u0131ndan itibaren eri\u015febilece\u011fi kaydedildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, 30 bin hasta tedavisine yetecek dozda Remdesivir'in tedariki i\u00e7in 63 milyon euro \u00f6denece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u0130lk olarak Ebola tedavisinde kullan\u0131lmak \u00fczere geli\u015ftirilen, hayvanlar \u00fczerinde yap\u0131lan denemelerde SARS ve MERS koronavir\u00fcslerine kar\u015f\u0131 etkili oldu\u011fu tespit edilen Remdesivir'in, Covid-19 hastalar\u0131n\u0131n tedavi s\u00fcrecini d\u00fc\u015f\u00fcrme y\u00f6n\u00fcnde fayda sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nCovid-19 tedavisinde kullan\u0131lan Remdesivir'e ait 3 ayl\u0131k stokun ABD taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f bu durum tepkilere neden olmu\u015ftu.\r\n\r\n\u0130lac\u0131n a\u00e7\u0131klanan y\u00fcksek fiyat\u0131 da dikkati \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n