Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun ağrıları boyun omurgasını oluşturan omur ismi verilen kemiklerin, eklemlerin, omurların arasında yer alan disklerin ve omurga çevresindeki kas ile bağların bozulması sonucu gelişir.

Modern yaşamın getirdiği olumsuzluklardan biri olan boyun ağrılarına boyun fıtığı, disk dejenerasyonu, boyun omurgasında kireçlenme, miyofasyal ağrı sendromları, romatizma, osteoporoz, kötü duruş ve boynu kötü kullanma ile tekrarlayan strese bağlı zedelenme gibi pek çok neden yol açar.

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Boynumuz yedi adet boyun omurundan oluşur. Omurlarımızın arasında da hareket edebilmemizi sağlayan diskler vardır. Disklerin arasında su ve kolajen içerikli bir yapı bulunur. Yaş ilerledikçe veya travmalar arttıkça disk, içerisindeki sıvı yapıyı kaybeder.

İçteki yumuşak yapının veya kemiklerin etraf dokulara baskı yapması sonucu ortaya çıkan tabloya “boyun fıtığı” denir.

BOYUN AĞRILARI, BOYUN FITIĞI HABERCİSİ OLABİLİR

Boyun fıtığının en önemli belirtisi, ağrıdır. Hastalığın başlangıç döneminde boyun ve sırt ağrısı ön plandadır. Olay ilerledikçe dejenere olan diskin sinirlere baskı yapması sonucunda kollarda, parmaklara kadar inen ağrı ve uyuşmalar ortaya çıkar. Bir süre sonra sinirin baskı altında kalmasına bağlı olarak kuvvet azalması başlar. Tedavi edilmeyen ileri olgularda omurilik baskı altında kalınca bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi oldukça tehlikeli bir dönem başlar.

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİNDE SON ÇARE AMELİYAT

Şikayeti olan hastalara gereken muayeneler ve tetkikler yapılıp tanı konulduktan sonra tedavi sürecine başlanır. Sanılanın aksine fıtık tedavisinde ilk çözüm cerrahi müdahele değildir.

Hastaların büyük çoğunluğuna yatak istirahati, ilaç tedavisi veya fizik tedavi yeterli gelir. Başlangıç döneminde şiddetli ağrı varsa istirahat ve ilaçlar verilir. Ağrı azaldığı dönemde ise fizik tedavi programı önerilir.

Boyun fıtıklarının çoğunda fizik tedavi ile düzelme sağlanır. Yumuşak doku ve sinir kökü baskısına bağlı ağrıları gidermek ve spazm oluşan kasları gevşetmek için kızıl ötesi ışınlar, sıcak uygulamaları, ultrason ve elektriksel uyarı uygulanır.

ORTALAMA 10 HASTADAN 1’İ CERRAHİ MÜDAHELEYE UĞRAR

Cerrahi tedavi ancak ilerleyici kas gücü kaybı, duyu kusuru ve refleks kaybı olacak şekilde kol sinirlerine ve omuriliğe baskı yapan boyun fıtıklarında, tedaviye rağmen şikayetleri süren hastalara, omurga kırığı ile omurga kayması olanlara, ciddi omurilik ve sinir baskısı olanlara yapılır. Ayrıca omurgada tümörü veya enfeksiyonu olan hastalara da yine cerrahi tedavi uygulanır.

Günümüzde uygulanan cerrahi operasyonlar boyun fıtığında kesin çözüm sağlıyor. Üstelik, yeni yöntemler, gelişebilecek olan komplikasyonların da ortadan kalkmasını sağlayabiliyor.

BOYUN AĞRILARINI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Masa başında çalışanlar, kol destekli bir sandalyede, omuzları geride ve ayakları yere değecek şekilde oturmalıdır. Sırt ve bel bölgesine arkadan destek verip enseye de bir yastık ile destek sağlanmalıdır. Sandalyeden öne doğru kayarak kalkılmalıdır.

Uzun süre bilgisayar kullanmak, kitap ve gazete okumak, televizyon izlemekten kaçınılımalıdır. Yüksekten merdiven kullanarak bir ley alınmalıdır. Ani ve sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Özellikle iş yaparken rahat ve sıkmayan kıyafetler giyilmelidir. Masada otururken kısa aralar verip, ayağa kalkınmalıdır. Kısa yürüme ve gerinme egzersizleri yapılmalıdır. Çok sayıda veya kalın yastıkla yatılmamalı, televizyon izlerken kanepenin koluna başınızı dayayıp, uyuyakalınmamalıdır. Ayrıca telefonun ahizesini omuz ile boynuzun arasına sıkıştırarak konuşulmamalıdır. Omurga sağlığı için yüzülmelidir.