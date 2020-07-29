Sağlık

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı tedavisi nasıl olur?

29 Temmuz 2020
boyun fıtığı

Her üç kişiden biri, hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısından yakınır. Özellikle çalışan kesimi etkisi altına alan boyun ağrıları her yaş grubunda karşılaşılan önemli bir sorun olmuştur. Peki bu boyun ağrılarının sebepleri nelerdir? Boyun fıtığının habercisi ağrıların tedavisi nasıl olur?


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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