Natura için eş zamanlı dijital ve fiziki lansman yapıldı

Yenilikçi yaklaşımı ve 35 yıllık deneyimi ile konut sektörüne öncülük eden bir kurum olma vizyonuyla kişiye özel yaşam alanları yaratan Kıbrıs Developments, projelerinin tanıtım etkinliklerinde de yaptığı yenilikler ile adından söz ettiriyor. Kıbrıs Developments imzası taşıyan marka proje Natura’da V5 adı verilen villa tipi konutun örnek ev olarak tanıtımı için aynı anda hem dijital platformlardan canlı yayın yapıldı, hem de fiziki olarak seçkin davetlilerin katılımı ile iki günlük özel bir lansman gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde yaşanan seyahat kısıtlamalarının projeye ilgi duyan yabancı yatırımcılara ulaşmada engel teşkil etmemesi adına fiziki olarak düzenlenen tanıtım etkinliği aynı zamanda canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlandı. Hem online katılımcılar, hem de etkinliğe fiziki olarak katılan davetliler Natura’ya büyük ilgi gösterdi.

İnşaatına 2019 yılının Ekim ayında başlanan Natura’da, pandemi dönemi yaşanan duraksamaya rağmen söz verildiği gibi Aralık 2020’de konut sahiplerine evlerini teslim etmeye hazırlanılıyor.

Konut sektöründe ödüllü prestij projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments’in yapı kalitesi açısından bu zamana kadarki en nitelikli projesi olan Natura’da 11’i müstakil villa, 57 tanesi de yarı müstakil konut olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra Natura’da, iç mekan tasarımlarında da modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de sunuluyor. Natura projesinde zengin sosyal aktivite imkanları arasında SPA, spor salonu, vitamin bar, jakuzi, çocuk ve yetişkin yüzme havuzları ile kapalı yüzme havuzu da bulunuyor.

Natura örnek ev tanıtımı için düzenlenen etkinlikte hem misafirler ile ilgilenen, hem de canlı yayındaki konuklara anlatım yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, kalite ve hizmet çıtasını yükselten bir anlayış ile çevreci yaklaşım odağında projeler hayata geçirdiklerini vurguladı. Sürdürülebilirlik prensibinin en önemli yapı taşları arasında olduğunu belirten Özbirim, Natura’da yapı kalitesini daha da üst seviyeye taşıdıklarını, malzeme seçimlerinde en üst segment tasarım ürünler kullandıklarını söyledi. Teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşmasının bir sonucu olarak dijital platformların da iş dünyasında daha etkin şekilde kullanılmasının kaçınılmaz olduğuna değinen Özbirim, “Özellikle pandemi döneminde projemize ilgi duyan yabancı yatırımcılara da ulaşabilmek adına sektörde bir ilk olarak örnek ev tanıtımını fiziki olarak yapmanın yanı sıra, uzakta olanların da sanki yanımızdaymış gibi hissetmelerini istedik ve etkinliğimize online olarak katılabilmeleri için canlı yayın yaptık. Online lansmana dair aldığımız olumlu geri dönüşlerden büyük mutluluk duyduk. Mesafeleri ortadan kaldırmak adına teknoloji kullanımını şirketimiz bünyesinde daha da üst seviyeye taşıyarak müşterilerimize daha yakın olacağımız uygulamalarımızı çok yakında hayata geçireceğiz” dedi.

Detaylara verilen önemin açıkca görüldüğü örnek evde yapılan tanıtıma katılan tedarikçilerden Lineadecor İç Mimarı Nigar Yılmaz ve Mepaş Ltd Direktörü Mehmet Hafızoğlu da Kıbrıs Developments ile Natura gibi nitelikli bir projede iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyetin yanı sıra en seçkin ürünlerin eşsiz bir uyum içerisinde projede uygulanmasından son derece mutlu olduklarını da ifade ettiler. Property NC Dergisi ve Awards Organizasyonu Direktörü Mehmet Kozansoy’un yanı sıra Natura’nın konut sahiplerinden Susanne Rey proje aşamasında gördükleri 3D görsellere kıyasla örnek villanın en az bire bir, hatta daha da iyi olduğunu söylediler. Proje aşamasında vaad edilenin gerçekte sunulmasının son derece önemli olduğunu belirten Susanne Rey, bu sebeple Kıbrıs Developments’in güvenilirliğini daha da pekiştirdiğini vurguladı. Mehmet Kozansoy ise 2021 yılında yapılacak olan Property NC Awards organizasyonunda Natura’nın iddialı bir aday olacağına inancını belirtti. Natura projesine natamam konut kredisi sağlayarak projeyi destekleyen Türkiye İş Bankası adına etkinliğe katılan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin de; yıllardır Kıbrıs Developments gibi sektörde örnek gösterilen bir firma ile çalışıp nitelikli projelerde iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Natura Cyprus projesinden detaylar

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde ve Kıbrıs Town Houses projesine komşu olarak Alsancak Milli Park’ın hemen yanındaki konumuyla, dağ, deniz, orman ve gökyüzü dörtlüsünün en yakın dostu olmaya aday. Akdeniz’in mimarisinin ve cömert doğasının en güzel örneklerinden ilham alınarak geliştirilen Natura evlerinin etrafından ayrışmayacak kadar doğal olması, dış mekanlarda vakit geçirmeyi de daha zevkli kılacak şekilde tasarlandı. Eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, renkleri, açık alanları ve pergolaları sayesinde Kıbrıs’ın özüyle organik bir bağ kurulmasına özen gösterildi. Sosyal alanlar, balkonlar, bahçeler ve panoromik manzaralı teraslar ile birlikte bölgedeki güçlü doğa elementleri ile kurulacak bağın daha güçlü olması hedeflendi.

Natura projesi lokasyon olarak Kıbrıs Town Houses ile aynı avantajlara sahip. İki projenin kesişim noktasında Köy Meydanı ve son zamanların popüler mekanlarından biri haline gelen Gave bulunuyor. Ayrıca Alsancak Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Natura’dan Alsancak Milli Park’a bir kamu yolu geçiyor olacak. Site sakinleri araçla değil yürüyerek parka, parktan sonrada halk plajına geçiş sağlayabilecek. Proje aynı zamanda şehre 9 kilometre, tüm temel faaliyetlere 10 dakikalık kısa yürüyüş, 5 dakikalık araç sürüş mesafesinde bulunuyor.

Natura projesi ile ilgili detaylı bilgi için www.naturacyprus.com ile www.kibrisdevelopments.com siteleri veya satış ve irtibat ofisleri ziyaret edilebilir.