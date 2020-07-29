Mevcut müzik izinleri, bayram süresince geçerli olacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Çevre Koruma Dairesi tarafından izin verilen müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymaları kaydıyla 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.