Kıbrıs

Mevcut müzik izinleri, bayram süresince geçerli olacak

29 Temmuz 2020
müzik izinleri

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Çevre Koruma Dairesi tarafından izin verilen müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymaları kaydıyla  31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İncirli: Hükümet bu feryadı işitti mi?

İncirli: Hükümet bu feryadı işitti mi?

28 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: Toplam 857 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 857 test yapıldı

28 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Son 7 günde temas edenler şu anda gözlem altında

Pilli: Son 7 günde temas edenler şu anda gözlem altında

28 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 1974 test yapıldı

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 1974 test yapıldı

28 Temmuz 2020
Photo of Gürcafer: Sorunların bütünü çözülmediği sürece eyleme devam edeceğiz

Gürcafer: Sorunların bütünü çözülmediği sürece eyleme devam edeceğiz

28 Temmuz 2020
Photo of Özyiğit: Artık bu komedi tiyatrosundan vazgeçin

Özyiğit: Artık bu komedi tiyatrosundan vazgeçin

28 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: 860 KKTC vatandaşı işsiz kaldı

Erhürman: 860 KKTC vatandaşı işsiz kaldı

28 Temmuz 2020
Photo of Pilli 2 yeni vakayı doğruladı

Pilli 2 yeni vakayı doğruladı

28 Temmuz 2020
Photo of 46 çocuk bakım ve koruma altındadır

46 çocuk bakım ve koruma altındadır

28 Temmuz 2020
Photo of Osman Acaroğlu hayatını kaybetti

Osman Acaroğlu hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı