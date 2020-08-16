A Level sonuçları hayal kırıklığı yarattı

İngiltere’de ve dünyanın birçok yerinde üniversiteye girişi direkt etkileyen A Level sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. KKTC’de de çok sayıda öğrenci bu sınavın sonuçlarını merakla bekliyordu. Ancak sonuçlar beklenildiği gibi olmadı. Bilindiği gibi Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl bu yıl Mayıs ve Haziran ayında yapılması gereken A Level sınavları yapılamadı ve onun yerinde öğretmenlerin vereceği tahmini notlar ve buna ek olarak sınav merkezinin değerlendirmesi sonrası esas notlar ortaya çıkacaktı. Böyle de oldu.

Sınav merkezinin yaptığı açıklama sonrasında ortaya çıkan A Level notları öğrencilerin %40’ının beklediği notların bir veya iki not altında olması İngiltere’de çok büyük eleştirilere ve tepkilere neden oldu ve Eğitim Bakanı Gavin Williamson’un istifası istendi. Sonuçlar öğrenciler ve eğitim çevrelerinde infial yarattı. Birçok öğrenci notlarının yeniden gözden geçirilmesi için itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

KKTC’de de durum bundan farklı olmadı. Sınav notlarını gösteren belgeyi okullarından almaya giden öğrenciler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sinirden notları gösteren belgeyi yırtan öğrenciler de oldu.

İngiltere’de öğretmenlerin verdiği notların yeterince dikkate alınmaması ciddi eleştiri konusu oldu. Elbette bu durum birçok öğrencinin üniversiteye gidişini direkt etkileyecektir. Ancak üniversiteler de durumun farkında… KKTC’de de durum bundan farklı değildir. İngiltere’de veya Avrupa’nın birçok yerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, öğretmenlerin verdiği tahmini notlar ile üniversitelere başvurmuşlar ve birçoğu da o notlara göre ön kabul almışlardı. Şimdi bu ön kabul alan öğrenciler üniversitenin beklediği notları alamamışsa, üniversiteye kabulü gerçekleşmemiş olabilir.

İngiltere’de A Level sonuçlarında yaşanan ve bazılarına göre skandal olarak nitelendirilen bu durum sonrasında gözler önümüzdeki hafta içinde açıklanacak GCSE sınav sonuçlarına çevrildi. Benzer bir durumun orda da çıkması muhtemel olarak görülüyor. Orda da benzer bir durum ortaya çıkarsa halkın tepkisi çok daha farklı olabilir.

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Covid-19 görüldüğü gibi dünyada birçok şeyi etkilemeye devam ediyor. Galiba en çok da ekonomi ve eğitimi etkiliyor. Şimdi hem İngiltere’de hem de KKTC’de okulların nasıl açılacağı yönünde tartışmalar devam ediyor. İngiltere geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında bir deneme gerçekleştirdi. Okulların yaklaşık bir ay açıldı ve eğitime devam etti. Şimdi A Level ve GCSE sınavları gündemi meşgul etse de kısa bir süre sonra okulların açılması yeniden gündeme gelecek. Bilindiği gibi İngiltere’de geleneksel olarak okullar Eylül başı açılıyor.

İngltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson haftaya çıkacak olan GCSE sınav sonuçlarını kazasız belasız, istifa etmeden atlatabilirse, okulların açılması ile de ilgilenecek.

Sahi bu arada KKTC’de okullar nasıl açılıyor?