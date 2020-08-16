BasketbolSpor

Basketbol netice bekliyor

16 Ağustos 2020
Basketbol Federasyonu

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile görüşen Basketbol Federasyonu heyeti, imzalanan protokollerin hayata geçirilmesi ve takvimlendirmeye gidilmesi talebinde bulundu
Orhun Mevlit Başkanlığındaki Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile görüştü.
Ziyarette yeni yönetimi tebrik eden Dana, basketbol sporunun ülkenin önemli spor dallarından biri olduğunu, KKTC’de yapılan bir çok spor dalına kıyasla daha iyi bir nokta da olduğunu ifade etti.

Dana’dan imzalanan protokoller konusunda destek sözü geldi

Spor Dairesinin hali hazırda ülkedeki salonların altyapısını yenileme ve yeni tesislerin yapılması için çalışma yürüttüğünü söyleyen Dana, yeni federasyonla işbirliği ve çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
Pandemiden dolayı ülkedeki spor faaliyetleri geçici bir süreliğine ara verildiğini hatırlatan Dana, yeni dönemde maddi olanakların el verdiği çerçevede çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Basketbol Federasyon Başkanı Orhun Mevlit ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada federasyonun çeşitli projelerini detaylandırdı. Önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerle ilgili planlama ve bütçe çalışması yapılabilmesi için önceden kararlaştırılan ve protokol ile resmiyet kazandırılan alacakların ivedilikle takvimlendirilmesi gerektiğini belirten Mevlit, Dana’dan bu yönde destek sözü aldı.

Mevlit: Spor Dairesi ile ulaşılır iletişim ve işbirliği en kısa sürede başlamalı

Ülkedeki mevcut salonlarda birçok sorun bulunduğunu aktaran Mevlit, bu sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini, Spor Dairesi’nin bu konuda önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.
Bir önceki yönetimin hakem paralarıyla ilgili bir protokol imzalandığını hatırlatan Mevlit, bu konuda gerekli takibin yapılması gerektiğini de ifade etti.
Mevlit federasyonun çalışmalarına son sürat devam edebilmesi için Spor Dairesi ile ulaşılabilir iletişim ve işbirliğinin en kısa sürede başlaması gerektiğini söyledi.


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