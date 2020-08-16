Cenaze defin saatlerinde düzenleme yapıldı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ülkede artan covid-19 vaka sayısı ve yerel vaka görülmesi üzerine defin işlemlerinde yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Bu kapsamda LTB sınırları içerisinde cenaze definleri 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sabah 09.00-12.00 saatlerinde yapılacak olup günlük cenaze defini işlem sayısı dört olarak belirlenmiştir.Cenaze yakınlarından cenaze törenine sadece birinci dereceden akrabaların katılması ve yine herkesin sağlığı ve başka acılar yaşanmaması için hassasiyet gösterileceğine inanıyoruz.