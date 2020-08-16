Çin’de bir kadın üç kez düşük yaptıktan sonra dördüz doğurdu

\u00c7inli bir kad\u0131n, 70 milyonda bir ger\u00e7ekle\u015fen hamilelikle iki \u00e7ift tek yumurta ikizi do\u011furdu.\r\n\r\nHubey b\u00f6lgesindeki hastanede sezaryenle \u00c7inli bir kad\u0131n, 70 milyonda bir ger\u00e7ekle\u015fen hamilelikle iki \u00e7ift tek yumurta ikizi do\u011furdu.\r\nHubey b\u00f6lgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki k\u0131z tek yumurta ikizi d\u00fcnyaya getiren Gao, daha \u00f6nceki \u00fc\u00e7 hamileli\u011finde d\u00fc\u015f\u00fck ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. Doktorlar, 31 ya\u015f\u0131ndaki anne Gao\u2019nun d\u00f6rd\u00fczlerinin sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu ve annenin t\u00fcp bebek tedavisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nDoktorlar, iki \u00e7ift tek yumurta ikizi i\u00e7in ayn\u0131 anda hamile kalman\u0131n ve d\u00f6rd\u00fczleri sa\u011fl\u0131kl\u0131 d\u00fcnyaya getirmenin son derece nadir bir durum oldu\u011funu belirterek bu olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n 70 milyonda bir oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n