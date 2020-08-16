Çin’de bir kadın üç kez düşük yaptıktan sonra dördüz doğurdu

Hubey bölgesindeki hastanede sezaryenle Çinli bir kadın, 70 milyonda bir gerçekleşen hamilelikle iki çift tek yumurta ikizi doğurdu.

Hubey bölgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki kız tek yumurta ikizi dünyaya getiren Gao, daha önceki üç hamileliğinde düşük yaşamıştı. Doktorlar, 31 yaşındaki anne Gao’nun dördüzlerinin sağlıklı olduğunu ve annenin tüp bebek tedavisi olmadığını açıkladı.

Doktorlar, iki çift tek yumurta ikizi için aynı anda hamile kalmanın ve dördüzleri sağlıklı dünyaya getirmenin son derece nadir bir durum olduğunu belirterek bu olasılığın 70 milyonda bir olduğunu belirtti.