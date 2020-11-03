ManşetTürkiye

91. saatte yeni mucize gerçekleşti

3 Kasım 2020
Ayda Gezgin





Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 91. saatte Rıza Bey Apartmanı’nda kurtarma ekipleri bir bebeği canlı olarak çıkardı.







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3 Kasım 2020

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