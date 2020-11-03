91. saatte yeni mucize gerçekleşti

Merkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi'nin Seferihisar a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem sonras\u0131 y\u0131k\u0131lan binalardaki arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. 91. saatte R\u0131za Bey Apartman\u0131'nda kurtarma ekipleri bir bebe\u011fi canl\u0131 olarak \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda 91. saatte R\u0131za Bey Apartman\u0131'nda bir mucize daha ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\nKurtarma ekipleri bir bebe\u011fi canl\u0131 olarak kurtarmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n\u0130zmir Valisi Yavuz Selim K\u00f6\u015fger, "Ayla Gezgin canl\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130zmir Seferihisar\u00a0a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana gelen 6,6 b\u00fcyk\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n\r\nB\u00f6lgede devam eden m\u00fcdahale ve iyile\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 AFAD, JAK, STK\u2019lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma k\u00f6pe\u011fi ve 1071 ara\u00e7 ile yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nBe\u015finci g\u00fcnde zamana kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir yar\u0131\u015f var.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n