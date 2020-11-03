91. saatte yeni mucize gerçekleşti

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büykülüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

Beşinci günde zamana karşı büyük bir yarış var.