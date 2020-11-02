2016 yılında İsveç Milli Takımı’na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi

EURO 2016’dan sonra İsveç Milli Takımı’na veda eden yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, “Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu” diyerek 4 yıl sonra milli takıma dönebileceğini belirtti.

İtalyan devi Milan’da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı’na dönüş sinyali verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı’nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, “Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu” ifadelerini kullandı. Bu sezon Milan formasıyla gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic, İtalya temsilcisiyle ligde çıktığı 4 maçta 7 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

EN SON EURO 2016’DA FORMA GİYDİ

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsveç forması giymesinin ardından emeklilik kararı alan Ibrahimovic, milli takımda 116 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.