Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 1’i polis 7 kişi hayatını kaybetti

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi.

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için ‘büyük bir operasyon’ başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.

1’i polis 7 kişi öldü

Öte yandan saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı.

Bununla birlikte saldırıda 1’i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAPPENING NOW – Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

‘Terör eylemi olduğu kanaatindeyiz’

Avusturya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, saldırının biden fazla kişiyle, farklı noktalardan koordineli bir biçimde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

‘Saldırının hedefinde sinagogun olduğu henüz söylenemez’

Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse’deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu” dedi.