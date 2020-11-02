Merkel: Durum endişe verici

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek ve yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi.

Başkent Berlin’deki Federal Basın Evi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla geçen hafta eyalet başbakanlarıyla aldığı ve bugün yürürlüğe giren önlemlere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Halkın büyük kısmının tedbirleri anlayışla karşıladığına, ancak önlemlere karşı çıkanların da bulunduğuna işaret eden Merkel, salgını “doğal afet” ve “meydan okuyan bir olay” olarak nitelendirdi.

Merkel, virüsün kış aylarında soğuk havalar nedeniyle daha agresif olduğunu söyledi.

“DURUM ENDİŞE VERİCİ”

Almanya’da son 14 günde günlük vaka sayısının 3 kat arttığına dikkati çeken Merkel, “Mevcut durum endişe verici.” değerlendirmesinde bulundu.

Vakaların artışının bu şekilde devam etmesi durumda hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin endişesini dile getiren Merkel, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının da son 10 günde iki kat arttığı bilgisini paylaştı.

Hiçbir hükümetin, sağlık sisteminin taşıyacağı yükün sınırına gelmesini istemeyeceğini belirten Merkel, “Şu anki verilerle bile bulaşma zincirini takip etmek mümkün değil. Bu, virüsü taşıyan çok sayıda kişinin etrafta dolaştığı ve belirti göstermeyenlerin virüsü başkalarına bulaştırdığı anlamına geliyor.” dedi.

Merkel, geçen hafta alınan ve bugün yürürlüğe giren önlemlerle günlük yeni vaka sayısını düşürülmesinin hedeflendiğini kaydederek “Önlemler çok sert bunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir ay boyunca insanların birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacağına işaret eden Merkel, “Alınan önlemlere bir ay dayanırsak bu dalga kırabililir. Bu tedbirlerin hedefimize ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“BAŞARILI OLMAK HERKESİN ELİNDE”

Merkel, halkın alınan tedbirlere uymasını isteyerek “Kasım ayını ortak bir başarıya dönüştürmek herkesin elinde.” dedi.

Tedbirlerin aralık ayında yürürlükte kalıp kalmayacağına veya yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini belirten Merkel, yeni tedbirlerin etkisini değerlendirmek için iki hafta sonra tekrar eyalet başbakanlarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.

YENİ KISITLAYICI TEDBİRLER BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları Kovid-19 ile mücadelede geçen hafta aldıkları önlemler bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar, diskotek ve birahane gibi işletmeler kapalı tutulacak, ancak restoranlar paket servisi yapabilecek.

Oteller ve pansiyonlar turist kabul edemeyecek. İş seyahati gibi zorunlu seyahat yapanların otellerde konaklamasına ise izin verilecek.

Amatör seviyedeki takım sporları yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel spor müsabakaları seyircisiz gerçekleştirilecek.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecek.

Ayrıca temas kıstılaması kapsamında en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek.

Okullar ve kreşler ise açık kalacak.