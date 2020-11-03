İzmir depreminde can kaybı 102’ye yükseldi

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102’e yükseldi.

Yaralanan 1026 kişiden 883’ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12’sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapılıyor.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı yaşandı.Merkez üssü Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki deprem cuma saat 14.51’de meydana gelmişti.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.