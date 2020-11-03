İzmir depreminde can kaybı 102’ye yükseldi

Ege Denizi'nde merkez \u00fcss\u00fc \u0130zmir'in Seferihisar il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131 olan depremde can kayb\u0131 102'ye y\u00fckseldi. Yaral\u0131 994 vatanda\u015ftan 147'sinin tedavisi \u00e7e\u015fitli hastanelerde s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nEge Denizi Seferihisar\u00a0a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana gelen 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki\u00a0depremde can kayb\u0131 102'e y\u00fckseldi.\r\n\r\nYaralanan 1026 ki\u015fiden 883'\u00fc taburcu edildi, 143 ki\u015finin tedavisi ise devam ediyor.\r\n\r\nArama ve kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 17 binadan 12'sinde tamamlan\u0131rken, 5 binada halen s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nB\u00f6lgede devam eden m\u00fcdahale ve iyile\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 AFAD, JAK, STK\u2019lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma k\u00f6pe\u011fi ve 1071 ara\u00e7 ile yap\u0131l\u0131yor.\r\nART\u00c7ILAR DEVAM ED\u0130YOR\r\nB\u00f6lgedeki art\u00e7\u0131 sars\u0131nt\u0131lar da devam ediyor. B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 4'\u00fcn \u00fczerinde 44 olmak \u00fczere toplam 1475 art\u00e7\u0131 sars\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131.Merkez \u00fcss\u00fc Seferihisar il\u00e7esinin 17,26 kilometre a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem\u00a0cuma saat 14.51'de meydana gelmi\u015fti.\r\n\r\nDeprem \u0130zmir\u2019in yan\u0131 s\u0131ra Ayd\u0131n, Mu\u011fla, Manisa, Denizli, \u00c7anakkale, Bursa, \u0130stanbul, U\u015fak, K\u00fctahya, Bursa, Yalova, Tekirda\u011f ve Edirne\u2019de de hissedildi.\r\n\r\n