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İzmir depreminde can kaybı 102’ye yükseldi

3 Kasım 2020
İzmir depreminde can kaybı





Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde can kaybı 102’ye yükseldi. Yaralı 994 vatandaştan 147’sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor.







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3 Kasım 2020

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