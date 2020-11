Toplumsal olayların insan psikolojisi üzerindeki etkisi

İçinde bulunduğumuz süreçte Dünya üzerinde yaşanılan pandeminin insanlar üzerindeki etkileri psikolojik boyutta ele alınırsa neler tespit edilebilir? Tüm insanlık üzerinde gerginlik yaratan bu durum bir virüs sebebi ile ortaya çıktı. Küçük görünen ancak ne kadar büyük etkiler yaratan bu varlık birçok bilginin tekrar hatırlanmasına sebep oldu belki de..Sağlığın, dayanışmanın, ekonominin, iş gücünün, çevresel ilişkilerin önemi göz ardı edilemeyecek ölçüde önemli olduğunu hissettirdi. İnsanların birlikte paylaştıkları ortamlarda fiziki ve manevi olarak birbirlerine saygı duymaları gerektiğini, sorumluluklarının önemini fark ettirdi. Hangi dine hangi ırka mensup olduğunun önemini yitirdiği, hastalığın her bünyede oluşabileceğini gösterdi. Her ülke kendi yapısal durumuna uygun ve ortak dilini kullanarak elinden gelen tüm önlemleri almaya çalışıyor. Ülkemizde de bu çalışmalar kuvvetli şekilde devam etmekte ve hatta farklı ülkelere destek sağlanıyor. Bu sürecin olumlu sonuçlanacağına inanan bir psikolog adayı olarak, nasıl destek olabilirim sorularına cevap bulmaya çalışıyorum. İnsanlar bu dönemde hangi tür ruhsal sıkıntılar yaşıyor ya da yaşamaya başlayacak? OKB sorununun tetikleyicisi olan hastalık problemi, kendini fazla koruma altına alan kişilerde ciddi obsesyonlar yaratabilecektir. Bunun dışa vurumu aşırı titizlik, temizlik eylemleri olmakla birlikte psikolojik açıdan korkunun baskın gelmesine sebep olabilecektir. Başka bir taraftan hissedilen bu korku beraberinde öfke problemini doğurabilecek veya kaygı düzeyini yükseltebilecektir. Psikolojik bozukluk yaşayan bireylerin zorlukla ve ruhsal durumu ile mücadele etmesini zorlaştırabilecektir. Bu ihtimallerin önüne geçebilmek için toplumsal düzeyde yapılan destek hareketlerinin oldukça başarılı olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bireylerin bu dönemde kendilerini fark etmelerinin, neler hissettiklerini iyi değerlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreci bir bütün olarak gözlemlersek, sürecin içerisindeki her birey parçaları oluşturmaktadır. Sağlıklı ruhsal durum, olumlu sonuçlanan mücadeleler ortaya çıkaracaktır. Psk. Aysu Emre İnal Akana Danışmanlık