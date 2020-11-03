Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan, Euro 9,8250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,4521
|8,4552
|8,4564
|8,4096
|%0,18
|10:39
|EUR – Euro
|9,8584
|9,8667
|9,8646
|9,7754
|%0,44
|10:39
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,9335
|10,9414
|10,9391
|10,8763
|%0,34
|10:39
|CHF – İsviçre Frangı
|9,2107
|9,2284
|9,2117
|9,1694
|%0,53
|10:39
|CAD – Kanada Doları
|6,3916
|6,3954
|6,3887
|6,4032
|%0,22
|10:39