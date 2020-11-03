Topaloğlu: Düzenli olarak test yaptırıyoruz, kurallara uyuyoruz

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Yönetim Kurulu başkanı Fuat Topaloğlu öğrenci taşımacılığında Sağlık Üst Kurulunun aldığı kurallar kapsamında öğrenci taşımacılığının devam ettiğini ve sürekli olarak araç şoförleri ile yardımcılarının testlerinin yapıldığını açıkladı.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Öğrenci taşımacılığının yeniden başlaması ile birlikte KAR-İŞ olarak Sağlık Üst Kurulunun aldığı kurallar kapsamında bizler öğrenci taşımacılığına devam ediyoruz. Dün KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı “öğrenci taşımacılığı denetlenmiyor” haberi gerçekleri yansıtmıyor. Zira öğrenci taşımacılığının yeniden başlaması ile tüm araç şoförleri ile yardımcılarının testlerini yaptırdık ve düzenli olarak ta yaptırmaya devam ediyoruz. Ayrıca Sağlık Üst Kurulunun aldığı kurallara da harfiyen riayet ediyoruz. Kreş ve dershane taşımacılığını bizim üyelerimiz yapmıyor, bu arkadaşların denetimlerinin yapılıp yapılmadığı konusunda biz bilgi sahibi değiliz. Ancak KAR-İŞ’e üye olan Ada genelindeki 800 araçlık filomuzda biz tedbirlerimizi maksimum düzeyde tutmaya devam ediyoruz.

Ayrıca defalarca dile getirmemize rağmen Havalimanından pantemi merkezlerine yapılan taşımacılık onlarca kez Maliye Bakanlığından talep etmemize rağmen gelişi güzel şekilde yapılmaya devam ediyor. Bu konuda çok sabırlı davrandık ama önümüzdeki günlerde artık bu konuda daha fazla beklemeyeceğiz ve gerekirse Maliye Bakanlığı önünde eyleme gideceğiz.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu