88,3 milyon dolarlık ihracatın 28 milyonu süt ve süt ürünleri

KKTC’nin ihracatı Ocak-Temmuz 2021 itibarıyla 88,3 milyon dolar olurken, toplam ithalatı 767,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalatta en büyük payı 109 milyon 733 bin 319 dolar ile yakıt aldı

İTHALATTA YÜZDE 7 ARTIŞ: Ticaret Dairesinin raporuna göre, 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artış gösterdi. Buna göre, 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ithalatı 767,1 milyon dolar olarak gerçekleşti

İHRACAT YÜZDE 24,21 ARTTI: KKTC’nin 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,21 oranında bir artış gösterdi. Buna göre 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ihracatı 88,3 milyon dolar olarak gerçekleşti

İHRACATTA SIRALAMA DEĞİŞTİ: 2021 yılı Ocak- Temmuz döneminde ihracatta en büyük pay süt ürünlerinin oldu. 88,3 milyon dolarlık ihracatta süt ürünlerinin payı 28 milyon 410 bin 406 dolar, narenciyenin payı 28 milyon 266 bin 504 dolar, Silahlar ve Mühimmatın payı 10 milyon 232 bin 564 dolar

İTHALATTA YAKIT YİNE ZİRVEDE: 2021 yılı Ocak- Temmuz döneminde gerçekleşen toplam ithalatta en büyük payı 109 milyon 733 bin 319 dolar ile yakıt aldı. Toplam ithalatta taşıt araçlarının payı 76 milyon 35 bin 966 dolar, inşaat demirinin payı ise 27 milyon 895 bin 161 dolar

HAVADİS ÖZEL

Havadis, Ticaret Dairesi’nin Ocak- Temmuz 2021 dönemine ilişkin ithalat ve ihracat raporlarını inceledi.

Ticaret Dairesinin raporuna göre, KKTC’nin Ocak- Temmuz 2021 yılı ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artış gösterdi. Buna göre, 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ithalatı 767,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstatistiklere göre, KKTC’nin 2021 yılı Ocak- Temmuz dönemi ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,21 oranında bir artış göstererek 88,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SÜT ÜRÜNLERİ İLE NARENCİYE ZİRVE İÇİN YARIŞTI

İhracat raporlarına göre süt ürünleri ile narenciye ihracat kalemleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre Ocak- Temmuz 2021 döneminde ihracatta en büyük pay süt ürünlerinin oldu, narenciye de peşi sıra geldi.

Buna göre 88,3 milyon dolarlık ihracatta süt ürünlerinin payı 28 milyon 410 bin 406 dolar, narenciyenin payı 28 milyon 266 bin 504 dolar, Silahlar ve Mühimmatın payı 10 milyon 232 bin 564 dolar.

YAKIT İLK SIRADA

Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, Ocak- Temmuz 2021 döneminde gerçekleşen toplam ithalatta en büyük payı 109 milyon 733 bin 319 dolar ile yakıt aldı.

İthalatta taşıt araçlarının payı 76 milyon 35 bin 966 dolar, inşaat demirinin payı ise 27 milyon 895 bin 161 dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACATIN YÜZDE 48,1’İ 3. ÜLKELERE

KKTC’nin 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye’ ye yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında bir artış göstererek 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ülkelere yapılan ihracat ise 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153 oranında bir artış göstererek 7.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak- Temmuz döneminde yapılan ihracatın yüzde 51,9’u Türkiye’ye, yüzde 48,1’i ise 3. ülkelere yapıldı.

İTHALATIN YÜZDE 64,9’U TÜRKİYE’DEN

KKTC’nin 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında bir artış göstererek 98.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ülkelerden yapılan ithalat ise 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.3 oranında bir düşüş göstererek 32 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak – Temmuz döneminde yapılan ithalatın yüzde 64,9’u Türkiye’den, yüzde 35,1’i ise 3. Ülkelerden yapıldı.