SürmanşetUzay

NASA, 2. kez Türk doktorun fotoğrafını paylaştı

21 Aralık 2021
Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği siyah beyaz görüntüyü renklendirdiği ikinci fotoğraf da NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi.





Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç’ın, Hubble Uzay Teleskobu’nun çektiği siyah beyaz görüntüyü renklendirdiği ikinci fotoğraf da NASA tarafından “Dünya’da Günün Astronomi Fotoğrafı” seçildi.



Etiketler
21 Aralık 2021


Başa dön tuşu