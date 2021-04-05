6 sendikadan perşembe günü genel grev

Ercan Havaalanı’nda örgütlü 3 sendika bugün Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’daki tüm birimlerinde grev başlattı. Kamuda örgütlü 6 sendika ise perşembe günü genel grev ve meclis önünde eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) grevin bugün 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşeceğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havalimanı’ndaki grevle ilgili yaptığı açıklamada, “Türk lirasının döviz karşısında eridiği, çalışanların alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin gayrı yasal bir şekilde yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek koşulu ile 4 aylığına durdurmasına karşı” sendikaların ortak bir mücadeleye giriştiğini kaydetti. Sendikalar 11.00’de de Ercan’da basın açıklaması yapacak.

6 SENDİKADAN PERŞEMBE GÜNÜ GENEL GREV VE MECLİS ÖNÜNDE EYLEM

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası oluşan altı sendika, aynı nedenlerle perşembe günü ülke çapında genel grev ve Meclis önünde eylem yapacaklarını, ayrıca hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

Sendikalar, 8 Nisan Perşembe günü öncesi ve sonrasında şok eylem ve grevlerle çok sert tepki koyacaklarını da duyurdu.

Sendikalar adına yazılı ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiğini, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması” olduğunu kaydetti.