Berk, Türkiye’de birinci

Aspava triatleti Berk Bağrıkara Türkiye Triatlon şampiyonası ilk yarışında yaş kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde bu yılın ilk triatlon yarışı düzenlendi.
Yenişehir Triatlonu yarışında Kıbrıslı Türk triatlet Berk Bağrıkara da yarıştı.
2021 sezonunun ilk triatlon yarışı olma özelliği taşıyan Yenişehir Triatlonu’nda Kıbrıs Türkü sporcu Berk Bağrıkara yaş kategorisinde birinci oldu.
20-24 Yaş grubunda en hızlı zamanla finişe gelen Aspava triatleti Berk Bağrıkara yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarken, Berk, 2 Mayıs tarihinde Didim’de düzenlenecek Sprint triatlonu için hazırlıklarını sürdürecek.