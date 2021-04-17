44’ü yerel 53 yeni vaka

“Toplam 7385 test yapıldı, 44’ü yerel 53 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44′ ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanmış, 56 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 44 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2
İskele
İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2
17 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7385
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 44
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 877. 545
Toplam Vaka Sayısı: 5463
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4649
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 786
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 273
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 659
Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 5