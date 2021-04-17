Prens Philip’in cenaze töreni buzları eritti mi? Harry ve William ilk kez yan yana geldi

İngiliz Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth’in 73 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’i Windsor Kalesi’nda bulunan St. George’s Şapeli’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

YAN YANA GELİP SOHBET ETTİLER

Törende koronavirüs kuralları gereği aile üyeleri, mesafeli bir şekilde Prens Philip’e son görevlerini gerçekleştirirken uzun zamandır araları açık olan Prens Harry ve William da ilk kez yan yana geldi. Aralarının iyi olmadığı iki kardeş cenaze töreninde kuzenleri ile birlikte yürüdü.

KATE DE KARDEŞLERE EŞLİK ETTİ

Törende sohbet edip eski günlerdeki gibi basına görüntü veren Prens Harry ve William, bu hareketleri ile İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Ayrıca kardeşlerin yan yana gelip sohbet etmesi “Cenaze töreni iki kardeşin arasındaki buzları eritmeye mi başladı” başladı sorularını akıllara getirdi. Öte yandan tören çıkışı kardeşlere William’ın eşi Kate de eşlik etti.