Türkiye’de günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 17 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2973’ü semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 288 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 608, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645’e yükseldi.