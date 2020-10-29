44 ülkeden 1500 hemşire Covid-19’dan öldü

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 44 ülkeden 1500 hemşirenin yaşamını yitirdiğini, dünya genelinde ise virüsten 20 binden fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.
“STANDART VE SİSTEMATİK VERİ TOPLANMASI’ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”
ICN yöneticilerinden Howard Catton, video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte veri paylaşmayan ülkelere sert tepki gösterdi.
Catton, şunları kaydetti:
“Bu salgın sırasında, tıpkı 1. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi çok sayıda hemşirenin hayatını kaybetmesi şok edici bir durum. Mayıstan beri ‘sağlık çalışanlarının enfeksiyonları ve ölümleri hakkında standart ve sistematik veri toplanması’ çağrısında bulunuyoruz ve bunun hala gerçekleşmemesi bir skandaldır.”