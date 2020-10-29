44 ülkeden 1500 hemşire Covid-19’dan öldü

130 ülkeden yaklaşık 20 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, “ICN’nin kendi yaptığı bir analiz, küresel olarak vakaların yaklaşık yüzde 10’unun sağlık çalışanları arasında bulunduğunu gösteriyor.” bilgisi paylaşıldı.

ICN yöneticilerinden Howard Catton, video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte veri paylaşmayan ülkelere sert tepki gösterdi.

Catton, şunları kaydetti:

“Bu salgın sırasında, tıpkı 1. Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi çok sayıda hemşirenin hayatını kaybetmesi şok edici bir durum. Mayıstan beri ‘sağlık çalışanlarının enfeksiyonları ve ölümleri hakkında standart ve sistematik veri toplanması’ çağrısında bulunuyoruz ve bunun hala gerçekleşmemesi bir skandaldır.”