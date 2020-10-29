Harmancı: Rüşvet konusunda siyasiler zem zem suyu ile yıkanacak

Mevlid kandili nedeniyle milletvekilleri ve siyasilerin yayınladığı mesajları ti’ye alan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Rüşvet konusunda milletvekilleri ve siyasiler zem zem suyu ile yıkanacak, mağdur milletvekilleri yurda geri gelecek” ifadelerini kullandı.

Mehmet Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Bu mübarek günde devlet katından verilen güçlü kandil mesajlarından anladığım.

Ülkede yakında kumarhaneler kapatılacak.

Kara para ve faiz ile zenginlik son bulacak.

Rüşvet konusunda milletvekilleri ve siyasiler zem zem suyu ile yıkanacak, mağdur milletvekilleri yurda geri gelecek.

Çeteci ve tefeciler bir bir ayıklanacak.

Gece kulüpleri bir an evvel kapanacak.

Bu düzeni kuranlar kurdukları düzenden tövbe edip, fakir fukaranın rızkını yedikleri için kendilerini cehennem ateşine atacaklar.

Pek yakında…”