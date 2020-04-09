KıbrısManşet

3D teknolojisi kullanarak siper maske üretimi yaptılar

9 Nisan 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla cerrahi maske üretimine başlayan Gazimağusa Meslek Lisesi ile 3D teknolojisi kullanarak siper maske üretimi yapan Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.
Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, dün Lefkoşa’da maske ve kolonya üreten okulları ziyaret ederek bir moral gezisi yaptıklarını belirterek, bugün de koronavirüsle mücadelede biz de varız diyen Gazimağusa Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ettiklerini belirtti.
Sağlık çalışanlarına destek, topluma da moral vermek için seferberlik ilan ettiklerini belirterek gönüllü öğretmenler ile göreve koyulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Üretilen miktardan ziyade üretme coşkusuna sevdamız vardır” ifadelerini kullandı ve öğretmenlerin üstlendikleri görevle bu virüsten ülkeyi kurtaracaklarına dikkat çekti.
Toplumun sağlığı için öğretmenlerle birlikte maske ve kolonya üretimi yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 3D teknolojisi kullanılarak üretilen siper maskeleri ve Atatürk Meslek Lisesi ile Gazimağusa Meslek Lisesi’nde üretilen cerrahi maskeleri yarın Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceklerini söyledi ve üretime devam edeceklerini belirtti.
“Öğretmenler geleceklerine, öğrencilerine ve ülkelerine sahip çıkıyorlar ve bu anlamda çok büyük bir motivasyon yaratıyorlar” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, halkımızdan ve öğretmenimizden umudu kesmememiz gerekiyor. Onlar gerektiği anda sorumluluk aldılar ve bizlere moral verdiler. Geleceği şekillendirmede öğretmen yine aktif, yine aktördür.” dedi ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pilli: Pozitif vakalardan biri hamile

Pilli: Pozitif vakalardan biri hamile

8 Nisan 2020
Photo of Sami Hamidi’den yeni atılım

Sami Hamidi’den yeni atılım

8 Nisan 2020
Photo of Türk Maarif Koleji kolonya üretimine başladı

Türk Maarif Koleji kolonya üretimine başladı

8 Nisan 2020
Photo of Telsim bu zor dönemde tüm imkanlari ile mücadeleye destek veriyor

Telsim bu zor dönemde tüm imkanlari ile mücadeleye destek veriyor

8 Nisan 2020
Photo of Erhürman: Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz

Erhürman: Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz

8 Nisan 2020
Photo of Güneyde 32 yeni vaka

Güneyde 32 yeni vaka

8 Nisan 2020
Photo of Kıbrıs’ta Pembe Ay büyüsü 

Kıbrıs’ta Pembe Ay büyüsü 

8 Nisan 2020
Photo of Rumlar Avigan getirtiyor

Rumlar Avigan getirtiyor

8 Nisan 2020
Photo of Derya: Serbest piyasa ekonomisinin çöküşüne şahit oluyoruz

Derya: Serbest piyasa ekonomisinin çöküşüne şahit oluyoruz

8 Nisan 2020
Photo of Pilli: Pandemi hastanesi yapacağız

Pilli: Pandemi hastanesi yapacağız

8 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı