KıbrısSürmanşet

Vakıflar Bankası’ndan COVID-19 ile mücadeleye 300 Bin TL katkı

9 Nisan 2020

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret ederek, COVID- 19 Mücadelesinde kullanılmak üzere 300 Bin TL bağışta bulunduklarını aktardı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan ve Genel Müdür Cengiz Erçağ, ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde bir kamu bankası olarak diğer bankalara örnek teşkil etmesi ve bu konuda duyarlılığın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 300 Bin TL bağışta bulunduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, COVID-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini, bu süreçte birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün katkı koyduğunu, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın da katkısından dolayı teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Sağlığa katkının topluma katkı olduğunun altını çizen Bakan Pilli, bu savaşı hep birlikte geride bırakacağımıza yürekten inandığını vurguladı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sami Hamidi’den yeni atılım

Sami Hamidi’den yeni atılım

8 Nisan 2020
Photo of Türk Maarif Koleji kolonya üretimine başladı

Türk Maarif Koleji kolonya üretimine başladı

8 Nisan 2020
Photo of Telsim bu zor dönemde tüm imkanlari ile mücadeleye destek veriyor

Telsim bu zor dönemde tüm imkanlari ile mücadeleye destek veriyor

8 Nisan 2020
Photo of Erhürman: Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz

Erhürman: Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz

8 Nisan 2020
Photo of Güneyde 32 yeni vaka

Güneyde 32 yeni vaka

8 Nisan 2020
Photo of Virüsün partisi yoktur!

Virüsün partisi yoktur!

8 Nisan 2020
Photo of Kıbrıs’ta Pembe Ay büyüsü 

Kıbrıs’ta Pembe Ay büyüsü 

8 Nisan 2020
Photo of Derya: Serbest piyasa ekonomisinin çöküşüne şahit oluyoruz

Derya: Serbest piyasa ekonomisinin çöküşüne şahit oluyoruz

8 Nisan 2020
Photo of Pilli: Pandemi hastanesi yapacağız

Pilli: Pandemi hastanesi yapacağız

8 Nisan 2020
Photo of Pilli: 1 yeni vaka

Pilli: 1 yeni vaka

8 Nisan 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı