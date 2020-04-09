Hasan Oktay Minci taburcu edildi

Kıbrıslı Türk Teknik Direktör Hasan Oktay Minci testi negatif çıkınca bugün hastaneden taburcu oldu.

Covid19 nedeniyle Londra’da hastahaneye kaldırılan Kıbrıslı Türk Teknik Direktör Hasan Oktay Minci, tedavi sürecini tamamladı ve yapılan testi negatif çıkınca bugün hastaneden taburcu oldu.

Başarılı Kıbrıslı Türk Teknik Direktör geçtiğimiz yıl Kenya’da çalıştırdığı takımda şampiyonluk yaşamış ve ayrılarak Londra’ya dönmüştü. KTSYD tarafından yılan antrenörü seçilerek ülkemize gelen ve ödülünü alan başarılı isim, geçtiğimiz hafta kaldırıldığı hastahaneden bugün taburcu oldu.

“Zor bir süreç yaşadım”

Covid19 şüphesiyle Londra’da hastahaneye kaldırılan Kıbrıslı Türk Teknik Direktör Hasan Minci 8 günlük hastane tedavisini tamamladı ve yapılan testlerin de negatif çıkmasıyla taburcu oldu. 40 derece ateşle hastaneye yatırılan ve ciğerlerinde yaşadığı enfeksiyon sonrası zor bir süreç geçiren Minci, zor bir süreç yaşadığını belirterek 40 derece ateş ve ciğerlerimin iltihaplanması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirterek, çok şükür bu kritik süreci atlattım dedi. Evde istirahate devam edeceğini belirten Minci, lütfen herkes evinde kalsın ve en küçük bir sıkıntıda doktora başvursun dedi.

Haber: Tahir Topaloğlu – arenasporkolik.com