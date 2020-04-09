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Avcıoğlu: Bu ay kesilen elektrik faturasında indirim yok

9 Nisan 2020
Yusuf Avcıoğlu

Bakanlar Kurulu kararıyla, Kovid-19 salgını sebebiyle, 3 ay süreyle elektrik faturalarını zamanında ödeyen abonelere, yüzde 15 indirim yapılması kararlaştırılmıştı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında uygulanacak olan yüzde 15’lik indirim hakkında bilgi verdi.

Bu ay gelen faturada indirim yok

Avcıoğlu, Nisan-Mayıs-Haziran ayları için geçerli olan indirim, Nisan ayı başında gelen faturalara uygulanmayacağını, çünkü bu faturaların, Mart ayı kullanım bedeli olduğunu söyledi.

Bir sonraki ay (Mayıs ayı başında)kesilecek olan faturaların, abonelere, yüzde 15 indirim uygulanmış şekilde gönderileceğini belirten Avcıoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Gelen sorular çerçevesinde “Elektrik Faturalarının Ödenmesi” noktasında bazı kafa karışıklıklarının hala devam etmekte olduğunu görüyorum, bu bağlamda bir örnek ile durumu açıklamak isterim.

Bir Aylık Tüketim Toplamı olarak Elektrik Faturasının 1,000₺ geldiğini farz edecek olursak, fatura;

-Toplam Tüketim : 1,000₺

-Özel İndirim (%15): 150₺

-Net Fatura : 850₺

şeklinde olacaktır. Bu fatura çerçevesinde 850₺’nin gününde ve eksiksiz ödenmesi halinde, 150₺’lik indirimden faydalanılmış olacaktır. 850₺’lik kısmın eksik (Örneğin 800₺) veya geç ödenmesi halinde;

50₺ Eksik Ödeme (850₺-800₺) + 150₺ (%15’lik İndirim) = 200₺

bir sonraki ayın faturasına eklenecektir.

Not:

-İndirim Oranı Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde %15’tir ve 3 Ay süre ile “Nisan-Mayıs-Haziran” dönemleri için geçerlidir, Mart Ayı Faturaları (Nisan ayı başında kesilen faturalar) için geçerli değildir.

-Gecikme Zammı da yine Bakanlar Kurulunun yayınlamış olduğu YGK ile 3 ay süre ile uygulanmayacaktır, bu uygulama da yine “Nisan-Mayıs-Haziran” dönemleri için geçerlidir, Mart Ayı Faturaları (Nisan ayı başında kesilen faturalar) için geçerli değildir.



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