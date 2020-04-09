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Dizdarlı: Yeni ve güvenilir bilgiye itaat ediniz

9 Nisan 2020

Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs ile ilgili yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekti.

Dizdarlı: Virüs henüz çok yeni tanınıyor

Virüsün henüz çok yeni olduğuna ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bile fikir değiştirerek her gün yeni açıklamalar yaptığına dikkat çeken Dizdarlı, kafaların karışmaması için, güvenilir kaynaklardan elde edilen yeni bilgilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Değerli Dostlar,

Baştan da söylediğimiz gibi genetik yapısını değiştiren çok yeni bir virüsle karşı karşıyayız. Virüsün yaptığı salgın, bu güne kadar ki salgınlardan farklı. Çok kolay bulaşıyor ve ikincil bir bakteri enfeksiyonuna gerek duymadan zatürree sebebi oluyor. Tabi bunun da vahim sonuçları olabiliyor.

Dediğim gibi virüsle, günümüze kadar edinilen birçok bilgiyi yeniden ediniyoruz. Hakkında değişik hatta birbirinden farklı bilgilerin atılması da çok doğal.  Tıbbi çalışmalar arttıkça bilgi kesinleşecektir. Bunun için de ciddi vaka serileri ile çalışmaya ve zamana ihtiyaç vardır. Bu süreçte,

Dünya Sağlık Örgütü  dahi araştırmaların sonrasında edinilen yeni bilgiler ışığında fikir değiştirebilmektedir.

Örneğin:

1- Dünya Sağlık Örgütü, Pandemiyi ilan ettiğinde “Bundan sağlık sistemi kötü olan ülkeler etkilenecek” öngörüsünde bulunmuş, ama bu ülkelerin ekonomi meraklısı yöneticilerini hesaplayamadığından yanılmıştır.

2-  D.S.Ö ( W.H.O), önce virüsün havadan bulaşmayacağı bildirilmişti. Ama şimdi konuşma ya da öksürme yoluyla havaya saçılan damlacıkların, bir kısmının yere düşmeyip havada 3-4 saat kalabildiği tespit edilmiştir.

3- Maske kullanımının çok da gerekli olmadığı, sadece hastaların virüsü yayamayacağı söyleniyordu.  Araştırmalar sonucu D.S.Ö, maskelerin koruyucu olduğunu ilan etmiştir.

4- Son olarak maskeli bile olunsa, sosyal mesafenin 3 metre olması önerilmiştir. Başlangıçta bu 1 metreydi.

Kısacası farklı bilgiler kafanızı karıştırmasın. Lütfen en güvenilir ve yeni bilgiye itaat ediniz”



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