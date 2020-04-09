Lefke’de PCR test sonuçları bekleniyor

Oğlunu ziyaret etmek için geçtiğimiz ay İsviçre’ye giden ve KKTC’ye hasta dönen bir kadına Koronavirüs bulaştığı iddiası Lefke’de büyük panik ve korkuya yol açtı.

Küçük bir konfeksiyon dükkanı çalıştıran kadının KKTC’ye geldikten sonra özel bir hastaneye yüksek ateş şikayeti ile başvurduğu ve kendisine tiroit bezi iltihaplanması teşhisi konulup, tedavi başlatıldığı öğrenildi.

PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kadının yeniden ateşinin yükselmesi üzerine PCR testi uyguladığı ve ailesi ile yakın çevresinin PCR testi uygulanması için Lefkoşa’ya sevk edildiği öne sürüldü.

Test sonuçlarının erken bir zamanda çıkması bekleniyor.