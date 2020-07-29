39. İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Toplam 11 uzun, 12 kısa metraj filmin yarıştığı festivalde, Aşk, Büyü vs. filmiyle Ümit Ünal Altın Lale Ödülü’nü, Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali‘nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. tarafından düzenlenen‘nin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Toplamda 11 uzun, 12 kısa metraj filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) yapıldı. Yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanan jüri üyeleri Sevil Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu Aydın ile Hakan Bıçakçı, 9 dalda ödül için değerlendirme yaptı.

Aşk, Büyü vs. kazanırken, ödülü Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen “Altın Lale Ödülü” için, Ümit Ünal’ın yönettiğikazanırken, ödülü Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti. Onat Kutlar anısına verilen “Jüri Özel Ödülü”nü Bina ile Orçun Behram, “En İyi Yönetmen Ödülü”nü de Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal aldı. Törende “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü, Aşk, Büyü vs. filmindeki rolleriyle kazanan Selen Uçer ve Ece Dizdar‘a, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” Körleşme filmindeki rolüyle Fatih Al‘a verildi. Ayrıca, Ümit Ünal Aşk, Büyü vs. filmiyle “En İyi Senaryo Ödülü”nün, Engin Özkaya Bina filmiyle “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü”nün, Ali Aga Nasipse Adayız filmiyle “En İyi Kurgu Ödülü”nün, Can Demirci ise Bina filmiyle “En İyi Özgün Müzik Ödülü”nün sahibi oldu.