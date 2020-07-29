DİKO’dan 3 vekil istifa etti

DİKO milletvekilleri Yeorgios Prokopiu, Angelos Votsis ve Marinos Musiuttas ile DİKO Başkan Yardımcısı Alekos Trifonidis ve DİKO Merkez Komitesi eski üyesi Hristos Tsingis’in, dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a gönderdikleri mektupla DİKO’dan istifa ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO’daki “endişeli sükunet” döneminin ardından “büyük patlamanın” dün meydana geldiğini ve 2023 yılındaki Başkanlık seçimine yönelik uzun senaryolara nokta konduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu beş üyenin, partinin yönetim kurulunun toplantı yaparak, kendi isimlerini sileceğine dair haberlerin çıkmasının ardından yıldırım hızıyla istifa ettiklerini ve giderken de Papadopulos’u topa tuttuklarını kaydetti.

Haberde, ayrılan üyelerin yeni bir siyasi platform oluşturmayı ve siyasi öneriler konusunda müdahalede bulunmayı hedefledikleri ve bu bağlamda EDEK Milletvekili İlias Mirianthus’tan da destek buldukları belirtilirken, platformun mevcut safhada siyasi partiye dönüşmeyi amaçlamadığı ifade edildi.

Gazete, DİKO’dan yapılan açıklamada da, söz konusu beş üyenin partiden istifa ederek partiye ihanet ettiğinin ve bu istifaların, “kışkırtıcı bir döneklik olduğunun” kaydedildiğini yazdı.