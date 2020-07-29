Güney Kıbrıs

Güney’de yeni tip biyometrik pasaportlar yarın çıkıyor

29 Temmuz 2020
biyometrik pasaport

Rum tarafında yarından itibaren yeni tip biyometrik normal, diplomatik ve görev/hizmet pasaportlar çıkarılmaya başlanmasının beklendiği haber verildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Rum tarafında yarından itibaren yeni tip biyometrik normal, diplomatik ve görev/hizmet pasaportların çıkarılmaya başlanmasının beklendiği yazarken, tüm mevcut pasaportların ise tarihleri sona erene kadar geçerli olmayı sürdüreceklerini ve değiştirilmelerinin gerekmediğini kaydetti.

PASAPORT VE KİMLİKLERİN TESLİMİNDE GECİKME

Haberde, pasaport ve kimlik çıkarılmasıyla ilgili sistemin düzeyinin yükseltilmesi aşamasında ortaya çıkan teknik problemlerin, pasaportların ve kimliklerin teslim edilmesinde gecikmeye yol açmasının beklendiği de belirtildi.

Gazete, bu sebepten dolayı, 22 Haziran 2020 tarihinden sonra kimlik kartı çıkarılması için başvuranların, yeni kimliklerinin teslim edilmesi zamanı hakkında bilgi vermek için kaymakamlıkların yerel hizmet bürolarına ve vatandaşa hizmet merkezlerine başvurmaya çağrıldıklarını belirtti.

Haberde, önümüzdeki günlerde seyahat etme niyetinde olanların, kendilerine seyahat kolaylığı sağlanması için Nüfus ve Göç Dairesine başvurabilecekleri de ifade edildi.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığının yaşanan sıkıntıdan ötürü özür dilediğini ve sorunun en kısa zamanda halledilmesi için çaba gösterildiğini belirttiğini de ekledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de 2 inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi

Güney’de 2 inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi

25 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bölgede askerî tatbikat

Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bölgede askerî tatbikat

25 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

24 Temmuz 2020
Photo of Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Türkiye’nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Türkiye’nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

23 Temmuz 2020
Photo of Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

23 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

23 Temmuz 2020
Photo of Rumlar’a yönelik tehdit içeren pankartlar söküldü

Rumlar’a yönelik tehdit içeren pankartlar söküldü

22 Temmuz 2020
Photo of Güneyde yeni vaka yok

Güneyde yeni vaka yok

22 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta yine ırkçı ve faşist afiş

Güney Kıbrıs’ta yine ırkçı ve faşist afiş

22 Temmuz 2020
Photo of “Utanmasınlar diye, karton kutulara sebze meyve koyup çöpün yanına bıraktık”

“Utanmasınlar diye, karton kutulara sebze meyve koyup çöpün yanına bıraktık”

22 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı