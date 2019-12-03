KıbrısManşet

368 hapa 5’er yıl hapis

3 Aralık 2019

Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu 1 yıl sonra yargılandılar ve 5’er yıl hapse mahkum oldular:

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde 2018 yılında Kasım ayında 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar uyuşturucu ithal ve tasarruf ithamlarından suçlu bulundu. Sanıklar hakkındaki kararı okuyan mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti.

Cemaller, sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarını, MDMA uyuşturucu hapın ruhsal bağımlılığa yol açtığını ve öldürücü olduğunu vurguladı. Bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Cemaller,  sanıklar arasında suç ayrımına gidilemeyeceğini ifade ederek 5’er yıl hapse mahkûm edildiklerini  açıkladı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Göstere göstere engel

3 Aralık 2019

Kuyumcu Süheyla Argüden kaçırılıp, darp edildi

3 Aralık 2019
El-Sen Logo

El-Sen: Kurulum gücümüzün artırılması elzemdir

2 Aralık 2019
günay kibrit

Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor

2 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı