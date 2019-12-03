368 hapa 5’er yıl hapis

Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu 1 yıl sonra yargılandılar ve 5’er yıl hapse mahkum oldular:

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde 2018 yılında Kasım ayında 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar uyuşturucu ithal ve tasarruf ithamlarından suçlu bulundu. Sanıklar hakkındaki kararı okuyan mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti.

Cemaller, sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarını, MDMA uyuşturucu hapın ruhsal bağımlılığa yol açtığını ve öldürücü olduğunu vurguladı. Bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Cemaller, sanıklar arasında suç ayrımına gidilemeyeceğini ifade ederek 5’er yıl hapse mahkûm edildiklerini açıkladı.