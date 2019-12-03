Göstere göstere engel

Görme engellilerin yol bulmasını sağlayan tırtıllı sarı parkeler inşaatlardan para kazanma hırsının kurbanı oldu, Dünya Engelliler Günü’nde utanca dönüştü:

“ENGELLİLERİ YOK SAYIYORUZ”: Dünya Engelliler Günü nedeniyle yetkililer “engellileri koruyacağız” nutukları atarken görme engelliler için kaldırımlara döşenen tırtıllı sarı parkeler söküldü, yerlerine üstü açık logar kapakları konuldu

Havadis ÖZEL

3 Kasım Dünya Engelliler Günü’nde görme engellilere yönelik büyük bir utanç yaşanıyor.

Görme engellilerin yol bulmaları için kaldırımlara döşenen tırtıllı sarı parkeler ya kırılmış ya üzerine çöp konteynırı konmuş ya da parkeler rögar kapağının hizasına döşenmiş durumda. Daha fazla para kazanma hırsıyla inşaatların kaldırımlarda bulunan engelli yollarını tahrip etmesi şiddetli tepkiye neden oldu. Yetkililerin ve engelli yolunu bu hale getirenlerin vurdumduymazlığı “Pes” dedirtti.

“Engelliye engel olunuyor”

Konuyla ilgili Havadis’e bilgi veren vatandaşlar sarı tırtıllı parkelerin yaklaşık 1 yıldan beri bu şekilde durduğunu söyledi. Engellilerin yaşamlarının tehlikeye atıldığını kaydeden vatandaşlar, “bu insanların kaldırımda yürüme hakkı bile elinden alınıyor. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır? İnşaatların önündeki sarı parkeler darmadağın edildi ve rögarın hizasına döşendi. Bu kadarı da olmaz. Pes artık. Yetkililerin duyarlı olup bu ayıbı derhal düzeltmesini bekliyoruz ” dedi.

Dışlanmışlık ve görmezden gelme devam ediyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma tam ve eşit katılımının sağlanması noktasında istenilen düzeyde olunmadığını kaydetti. Kibrit, “Birçok alanda dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor” dedi.

Günay Kibrit, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü”nü nedeniyle yayımladığı mesajda Ortopedik Özürlüler Derneği’nin ve diğer sağlık derneklerinin engelliler için verdiği mücadeleye, gösterdiği çabaya işaret etti, “Murat edilen düzeye gelemedik” değerlendirmesinde bulundu.

Kibrit, geçen yıl Başbakanlık bünyesinde “Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğunu anımsatarak kurulun engellilerle ilgili diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışacağına inanç belirtti.

Günay Kibrit, hedefin engelli sorunlarını en aza indirmek ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.