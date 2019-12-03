Antonis hapse gitti

Kermiya barikatında 250 gram uyuşturucu ile yakalanan Rum teminata bağlanmadı:

Kermiya barikatında KKTC’ye 250 gram uyuşturucu sokmaya çalışan zanlı Antonis Mavromichalis, dün teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis Mehmet Sevinç, 28 Aralık’ta saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Metahan Sınır Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ta yaşadığı için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ifadesini değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.