Güney KıbrısKıbrıs

Antonis hapse gitti

3 Aralık 2019

Kermiya barikatında 250 gram uyuşturucu ile yakalanan Rum  teminata bağlanmadı:

Kermiya barikatında KKTC’ye 250 gram uyuşturucu sokmaya çalışan  zanlı Antonis Mavromichalis, dün teminat amaçlı mahkemeye  çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis  Mehmet Sevinç, 28 Aralık’ta saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Metahan Sınır Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ta yaşadığı için  tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ifadesini değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

 



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