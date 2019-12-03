Hava DurumuKıbrıs

Perşembe günü sağanak yağmur bekleniyor

3 Aralık 2019
sağanak yağmur

Hava sıcaklığının hafta boyunca 18 – 21 derece dolaylarında seyretmesi ve perşembe günü de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 3 – 9 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 18 – 21 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.



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