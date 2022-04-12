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340 yeni vaka

12 Nisan 2022
KKTC Covid-19







Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldığını, 340 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.




Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalardan, 143 kişinin Lefkoşa, 53 kişinin Girne, 95 kişinin Gazimağusa, 17 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele, 12 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.



Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777

Toplam Vaka Sayısı: 91.051

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3873

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 539”



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12 Nisan 2022


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