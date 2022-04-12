340 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 11 bin 704 test yapıldığını, 340 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakalardan, 143 kişinin Lefkoşa, 53 kişinin Girne, 95 kişinin Gazimağusa, 17 kişinin Güzelyurt, 20 kişinin İskele, 12 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777
Toplam Vaka Sayısı: 91.051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3873
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 539”